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Новости » Политика 11 июня, 2019, 10:49
«Новые лица» Зеленского – СБУшник Януковича идет на выборы от «Слуги народа»

В Верховную Раду от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется сотрудник сбу времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Об этом сообщает Апостроф.

Отмечается, что кандидат в народные депутаты курировал разгон Евромайдана, а также был членом партии экс-регионалов «Возрождение».

Известно, что до марта 2014 года Криворучко несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. После люстрации своего начальника Виктора Воропая он успел непродолжительное время порулить службой в Днепре. В октябре 2014 года люстровали и самого Криворучко.

«Несмотря на то, что согласно Закону Украины «Об очистке власти» Криворучко не может занимать руководящие должности в течение 10 лет, бывший СБУшник Януковича развернул после люстрации активную политическую деятельность, объединившись с «осиротелыми» экс-регионалами в партию «Видродження», – сообщает издание.

В 2015 году Криворучко баллотировался от экс-регионалов в Днепропетровской областного совета, а также вел активную политическую деятельность: организовывал празднование дней сел, дарил мебель школам, высаживали липовые аллеи и тому подобное.

Как сообщалось, 9 июня в ботсаду Киева, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» были объявлены 100 кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.

 

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досрочные выборыВладимир Зеленскийновости Украиныновости политикиСлуга народа
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2019-06-11 11:26 :49