NASA запустило онлайн-трансляцию сборки марсохода, который побывает на Красной планете

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».

Инженерам остались последние детали, и новое транспортное средство будет готов, поэтому они предлагают следить за этим событием вместе, пишет Lenta-ua.

Старт миссии «Марс-2020» запланирован на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должен состояться в феврале 2021 года.

Этот марсоход интересен тем, что на нем будет установлен вертолет-дрон и он сможет сделать панораму местности.

В рамках новой программы планируется оценить условия жизни на Марсе и найти возможные следы микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.

Уже известно, что аппарат приземлится в кратере Езеро, который находится к северу от экватора.

Место выбрали не случайно, так как это один из древнейших регионов Марса, который интересен с геологической точки зрения: когда-то в нем располагалась речная дельта, впадавшая в озеро.

Сборка марсохода ведется в стерильной комнате в Лаборатории реактивного движения NASA. С понедельника по четверг инженерам можно задавать вопросы в открытом чате.

Напомним, NASA успешно испытало «марсианский вертолет».

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