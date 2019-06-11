Началось голосование «Украинской народной премии-2019»

Началось онлайн-голосование в рамках проекта «Украинская народная премия-2019», направленное на определение лучших украинских брендов.

Миссия премии – дать потребителям возможность самим выбрать полезные для себя товары и услуги, а также проявить любовь к любимому бренду, поддержав его своим голосом. Именно поэтому результаты конкурса формируются на основе предпочтений самого справедливого и сурового жюри – украинских потребителей.

Объявить себя лучшим может каждый, а вот получить народное признание и победить в номинации «Украинской народной премии» – дело, которое под силу только настоящим лидерам, убеждены организаторы.

ZIK уже дважды подряд по решению украинцев становился лучшим телеканалом новостей.

Сделать свой выбор можно, посетив портал голосований и избрав лучших в той или иной номинации. Голосование продлится до 30 сентября 2019 года.

Отдать свое предпочтение телеканала ZIK в номинации «Телеканал новостей-2019» можно по ссылке.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.