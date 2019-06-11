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Новости » Экономика 11 июня, 2019, 14:01
На Троицу и День Конституции пустят дополнительные поезда

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на Троицу и День Конституции, которые будут курсировать из Киева во Львов, Днепр, Сумы и Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сейчас в железнодорожных кассах и онлайн уже можно приобрести билеты на следующие дополнительные поезда:

  • № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 17 июня. Отправление в 07:42 и прибытие во Львов в 18:13. В обратном направлении отправление в 11:54 и прибытие в столицу в 21:47.
  • № 237 Киев – Днепр будет отправляться 14, 17, 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытия Днепра в 06:12. В обратном направлении отправление 10:56 и прибытие в 20:06.
  • № 154/153 Киев – Сумы будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Отправление в 05:49 и прибытие в сумы в 11:15. Обратно – отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 19:46.
  • № 728/727 Киев – Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 и прибытие в 15:50. В обратном направлении поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.

Поезда № 779/780 Сумы – Киев продлен маршрут курсирования до Винницы и назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила 26 поездов, которые довезут до моря.
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поездаУкрзализныцяновости Украиныновости экономики
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2019-06-11 15:15 :18