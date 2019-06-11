Медики дали советы украинцам, как пережить экстремальную жару

В Центре общественного здоровья Минздрава дали советы, как уберечься от экстремальной жары.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

«Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара. Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером», – советуют медики.

В ЦОС рекомендуют поддерживать водный баланс и не ждать чувства жажды – пить постоянно маленькими порциями.

«Не пейте жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Избегайте очень холодных напитков, потому что они могут вызвать судороги желудка. Избегайте горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела», – говорится в сообщении.

Отмечается, что электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. «Лучший способ остыть – принять прохладный душ или ванну. Используйте кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать более прохладную температуру в доме. Притормозите темп: уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость», – советуют медики.

Они призывают никогда не оставлять в жару младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

«Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли. Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени. Осторожно с загаром. Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит «защититься», используя кремы с SPF не меньше 30», – отмечают в ЦОС.

Медики рекомендуют наносить солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу.

«Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла, что влияет таким образом на способность вашего организма к охлаждению и обезвоживает его. Ищите средства защиты от солнца с пометкой «широкий спектр» или «защита UVA/UVB» на этикетке – такие продукты действуют лучше. Применяйте их согласно инструкции на этикетке», – советуют медики.

Они также предупреждают, что возле водоемов и на пляже получить ожоги легче. «Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею», – рекомендуют в ЦОС.

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