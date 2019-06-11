Люди-«совы» могут изменить свои биологические часы за три недели, – исследование

Люди-«совы» могут изменить свои биологические часы, чтобы избежать депрессии и стресса, вызванными таким ритмом жизни, утверждают британские ученые.

Те люди, которым свойственно ложиться спать поздно, часто ходят сонными днем, едят плохо и страдают от депрессии и стресса, – информирует издание Daily Telegraph.

Однако, исследователи обнаружили, что даже укладывание спать на два часа раньше, чем обычно, дает значительный эффект.

Ученые из университетов Бирмингема и Суррей, Великобритания, обнаружили, что биологические часы людей-«сов» можно изменить на протяжении трех недель.

Вместе с коллегами из Университета Монаша, Австралия, они провели исследование, в котором выявили, что люди-«совы» обычно ложились спать в 2.30 ночи и вставали в 10.15 утра.

В исследовании принимало участие 22 человека, которые вынуждены были изменить свой график сна, просыпаясь на два-три часа раньше своего обычного времени.

Им также приходилось ложиться спать на два-три часа раньше своего «нормального» времени и ограничивать использование искусственного освещения в вечернее время, завтракать как можно скорее после пробуждения, каждый день обедать, а также ужинать до 19.00.

Результаты показали увеличение когнитивной и физической работоспособности утром, изменения пиковой производительности в течение дня, и улучшения психологического здоровья.

Исследование было опубликовано в журнале Sleep Medicine.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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