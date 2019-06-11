Львовский бизнесмен анонсировал свой поход в народные депутаты

На этих выборах в Верховную Раду мажоритарщикам невероятно повезло, потому что не будут тратить огромные средства на свои избирательные кампании.

Об этом в эфире программы «ДокаZ с Алексеем Шевчуком» на телеканале ZIK заявил бизнесмен Ростислав Мельник.

Ведущий поинтересовался, приходили ли уже к нему политики за деньгами на выборы. Он ответил, что к нему не приходили ни прошлых, ни на позапрошлых выборов.

«Учитывая то, что эти выборы являются быстрыми, то мажоритарщикам невероятно повезло, и они не будут тратить огромные средства на свои избирательные кампании», – считает господин Мельник.

В то же время, по его мнению, те мажоритарщики, которые будут идти от таких новых сил, как Слуга народа, Голос, у них также будут небольшие бюджеты, потому что они пойдут под партийным флагом.

«Я думаю, что это будет централизованное финансирование. Те мажоритарщики, которые работали на своих округах, они также очень много средств не потратят, ибо 5 лет выбивали их под программы. Однако их флаги не дадут возможности многим пройти», – убежден г-н Мельник.

Алексей Шевчук также спросил, гость программы планирует ли принять участие в этих гонках. В ответ тот ответил утвердительно.

«Выбрал округ, есть программа, и есть, что сказать избирателям», – констатировал Ростислав Мельник.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

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