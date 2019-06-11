Леся Цуренко прошла первый круг теннисного турнира WTA в Голландии

Украинка Леся Цуренко сегодня, 11 июня, победила Кристину Плишкову из Чехии в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в голландском городе Гертогенбос с призовым фондом 250000 долларов.

Результат поединка соответственно 32-й и 113-й «ракеток» мира – 6:4, 6:4. Как сообщает btu.org.ua, два сета отчетной встрече целом продолжались 1 час и 18 минут.

Во втором круге 30-летняя киевлянка встретится с победительницей противостояния Кирстен Флипкенс (Бельгия, 69) – Александра Крунич (Сербия, 66).

Добавим, что вчера, 10 июня, в парной сетке этих соревнований Леся Цуренко вместе с китаянкой Ван Яфань одержала волевую победу в трех сетах над первой сеяной парой Николь Меликар / Квета Пешке (США / Чехия) – 0:6, 6:3, 10:7.

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