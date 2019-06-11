КСУ упрекнул представителя Зеленского за неосторожные высказывания

Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский завил, что решение о конституционности роспуска парламента примут 29 июня. Однако, непонятно, откуда у него вообще такая информация.

Об этом во время заседания Конституционного суда, которое транслировал телеканал ZIK, заявил судья Игорь Слиденко.

Он подчеркнул: представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский еще с понедельника заявлял, будто отсутствие коалиции – «общеизвестный факт», который не нужно доказывать.

«Общеизвестный факт – например, то, что произошла Чернобыльская катастрофа. Его не нужно доказывать ни в суде, ни где-либо. Однако, согласно нормам Конституции, о наличии или отсутствии коалиции может сказать только, скорее всего, Конституционный суд путем толкования ряда норм», – подчеркнул Слиденко.

Ведь в самой Конституции нет ответов на многие вопросы. В частности, относительно того, когда появляется и исчезает коалиция, существуют определенные «правовые лакуны».

«Что вы все же, учитывая это, имели в виду под употреблением термина «общеизвестный факт»? То есть, его Конституционному суду не нужно доказывать?», – удивлялся Слиденко.

В свою очередь Вениславский отметил: здесь КС должен учесть цель конституционно-правового регулирования. То есть – выяснить, почему законодатель предусмотрел право президента досрочно прекратить полномочия парламента, если не сформирована коалиция депутатских фракций.

«Цель этого заключается в констатировании президентом отсутствия коалиции. Каким образом он это делает, мы привели в юридическом обосновании – фракция Ляшко вышла из состава коалиции, ее количественный состав стал меньше, чем предусмотрено конституцией Украины», – пытался объяснить Вениславский.

Поэтому, по мнению представителя президента, для того, чтобы суд принял решение, он должен доказать, что этот факт – общеизвестный.

Кроме того, судья Слиденко заметил: буквально несколько часов назад представитель Президента заявил, что КС вынесет решение до 29 июня, однако ожидают, что приговор вынесут быстрее.

«У меня вопрос – откуда вы знаете, когда Конституционный суд примет решение?», – недоумевал судья.

На это Вениславский заверил, что апеллировал только к положениям закона, которые предусматривают, что вопрос по сокращенной процедуре рассматривают в месячный срок.

«Уважаемый господин представителю, нужно быть осторожнее в своих высказываниях», – упрекнула Вениславскому председатель КС Наталья Шаптала.

Как сообщалось, сегодня, 11 июня, Конституционный суд рассматривает законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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