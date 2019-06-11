Компромисс с РФ один – освобождение территорий и введение миротворцев,– Ахтем Чийгоз

Компромисс в вопросе войны с Россией может быть один: агрессор освобождает наши территории, входят миротворческие силы по всей линии рубежа, дальше идет вопрос относительно Крыма. Вот в этом может быть компромисс. Более того, мы должны выдвигать свои условия.

Об этом в эфире программы «Не Дебаты» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Комментируя заявление Леонида Кучмы в Минске о необходимости прописать в новых договоренностях о «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ», Ахтем Чийгоз подчеркнул, что ни в коем случае нельзя идти на такой шаг, ведь защита национальных интересов и национальной целостности требует жесткого ответа агрессору, который воюет против Украины.

«А наши успешные действия по защите страны от агрессора дают нам основания быть уверенными в том, что мы выиграем войну и вернем Крым. Кроме этого, наши сильные позиции обеспечат нам поддержку на международных площадках»,– уверен гость программы.

А идти на уступки России и «не стрелять в ответ», по словам Чийгоза, – это нелогичная позиция властей страны, которая сегодня воюет на двух фронтах: фронте борьбы, которые украинцы ведут в тюрьмах и лагерях, и на фронте на Востоке Украины.

«Призывать не стрелять в – это провокационные заявления. Компромисс в вопросе войны с Россией должен быть один: агрессор освобождает наши территории, входят миротворческие силы по всей линии рубежа, дальше идет вопрос относительно Крыма. Вот в этом может быть компромисс. Более того, мы имеем выдвигать свои условия. А это компенсация всех потерь и жертв»,– резюмировал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, глава страны Владимир Зеленский вышел на брифинг с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, во время которого заявил, что Кучма возвращается к переговорам и пообещал возобновить Минский процесс и анонсировал первую встречу в трехстороннем формате.

Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что на следующем заседании это будет обсуждаться.

Также Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

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