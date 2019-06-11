Команда Зеленского не может определить время формирования коалиции

Представитель Президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский убежден: коалиция прекратила существовать, когда из нее вышли «радикалы» – 29 марта 2016 года. Однако, по его же мнению, «из-за бездеятельности Рады», никто не сможет четко назвать момент формирования коалиции.

Об этом сам представитель Президента заявил во время рассмотрения представления о неконституционности указа Владимира Зеленского относительно роспуска ВРУ в Конституционном суде. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Общаясь с представителем Президента Украины, судья Конституционного суда Николай Мельник спросил, с какого момента, по его мнению, парламентская коалиция считается сформированной.

«Юридического регулирования начала работы коалиции, регламента коалиции, момента прекращения деятельности не существует из-за бездействия Верховной Рады Украины. Она не смогла принять соответствующее регулирование», – подчеркнул Федор Вениславский.

«То есть, сейчас мы не можем или вы не можете определить, с какого момента коалиция считается сформированной?», – спросил судья Николай Мельник.

В ответ представитель Президента подчеркнул, что с точки зрения правового регулирования, никто не может этого определить, поскольку четкое регулирование отсутствует.

«Понятно. Тогда с какого момента деятельность коалиции считается прекращенной? Этот момент уже можно определить?», – спросил Николай Мельник.

Реагируя на утвердительный ответ Федора Вениславского, судья Конституционного суда подчеркнул, что по словам представителя Президента получается, что можно четко определить, когда коалиция прекратила свою деятельность, но нет четкого момента ее формирования.

«Я хочу заметить, что момент, когда сформирована коалиция депутатских фракций можно косвенно вычислить без надлежащего правового регулирования, но со ссылкой на соответствующую норму Конституции, которая говорит, что в коалицию должно входить в парламентское большинство», – подчеркнул Вениславский.

Поэтому, объясняет он, по данным секретариата Верховной Рады Украины можно подсчитать, сколько депутатов в конкретных фракциях, сформировавших коалицию.

«По вашему мнению, коалиция «Европейская Украина» прекратила деятельность с какого момента? Назовите, пожалуйста, дату», – спросил судья КСУ Мельник.

«С момента, когда количество членов коалиции стала меньше, чем 226 депутатов. По данным стенограммы пленарного заседания ВРУ и информационной системы, которая фиксирует количество членов в каждой фракции, это произошло с момента выхода последней фракции «Радикальной партии». То есть 29 марта 2016 года», – ответил Федор Вениславский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский появился в зале заседания Конституционного суда. Он произнес речь, заявив, что украинцы не доверяют власти, а поэтому требуют досрочного прекращения полномочий ВРУ.

В то же время, народный депутат партии «Народный фронт» Игорь Алексеев заверил, что конституционных оснований для роспуска парламента нет.

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