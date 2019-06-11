Колонизация Марса начнется с пещер

Людям, которые хотели бы отправиться на Красную планету, придется столкнуться с экстремальными температурами с обоих концов спектра, отсутствием кислорода и радиацией, которая может нанести серьезный ущерб здоровью будущих космических путешественников. Существует также проблема ресурсов.

Перевозка строительных материалов с Земли на Марс, который, в среднем, - а это порядка 225 миллионов километров, – будет слишком дорогой. Марсианские архитекторы будут вынуждены использовать ресурсы, уже имеющиеся во внеземной среде, сообщают Экономические новости.

Вот почему будущие города на Марсе будут сильно отличаться от тех, которые можно найти на Земле.

Ученые считают, что будущие места проживания на красной планете будут строиться менее вертикально и будут напоминать пещеры. Они показали визуализацию капсул, окутанных внешней оболочкой, которая поднимается с земли. Жилища были похожи на пещеры в виде стеклянных куполов, Дубай предполагал в концепции, выпущенной в 2017 году. Хотя они выглядят надежно, по мнению ученых, огромные стеклянные купола на Марсе или на Луне не смогут защитить космонавтов от радиации.

На Марсе существуют факторы окружающей среды, аналогичные Земле, с той лишь разницей, что они более экстремальные. Поэтому ученые предлагают создавать здания из реголита, похожие на пещеры. Они должны быть построены автономными роботами, чтобы обеспечить защиту астронавтов.

В настоящее время возобновился интерес к отправке человеческих космонавтов и в конечном итоге к созданию населенного пункта на Марсе. НАСА планирует начать пилотируемую миссию на красную планету в 2030-х годах. Илон Маск заявил, что SpaceX может построить устойчивую колонию до 2050 года. Дубай дал 98 лет на то, чтобы построить научно-фантастический город с купольным зеркалом на поверхности Марса.

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