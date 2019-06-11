Коалиция, которая существовала, докупала себе депутатов, как кроликов, – Мосийчук

Коалиция, которая существовала в Верховной Раде, докупала себе депутатов, как кроликов. Коллеги это знают и могут показать их.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Комментируя основания решения Президента распустить парламент, господин Мосийчук считает, что общественный запрос действительно есть, но он возник не вчера. В частности он отметил, что Верховная Рада дискредитировала себя после событий 31 августа 2015 года, когда с позором пытались протащить изменения в Конституцию в части особого статуса для Донбасса.

«Но есть Конституция, которой руководствуется страна и все государственные институты. В данном случае существующая коалиция прикупала себе депутатов, как кроликов. Коллеги это знают. Но такие депутаты были, их могут показать», – отметил политик.

По его словам, сегодня представитель Президента в Конституционном Суде признал ерунду в суде. Господин Мосийчук отметил, что Зеленский в своем письме утверждал, что сначала коалиция состояла из 302 народных депутатов, но при этом отстаивает точку зрения, что внефракционные депутаты не могут входить в коалицию.

«Хочу напомнить, что на тот момент всего 288 депутатов представляли фракцию, а другие были внефракционными. То есть Зеленский сам себе противоречит. Это чисто с юридической точки зрения», – подчеркнул Мосийчук.

Кроме этого, господин Мосийчук уверен, что сейчас цели Зеленского ничем не отличаются от целей Порошенко в 2014 году. По его мнению, команда Зеленского хочет сформировать неолиберальное большинство и проводить ту политику, которую они считают нужным.

«Социология уже показывает, кто и как будет представлен в парламенте. По сути это будет узурпация власти, потому что президент, парламент и правительство будут работать в унисон. Они не скрывают свою политику и идеологию», – прокомментировал гость программы.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

После этого депутаты от «Народного фронта» предоставили Конституционному Суду доказательства того, что коалиция «Европейская Украина» юридически и фактически существовала в ВР VIII созыва. Как сообщалось, сегодня, 11 июня, Конституционный Суд рассматривает законность указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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