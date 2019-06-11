Кличко опубликовал видео финального этапа строительства нового киевского детсада в Дарницком районе

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал видео завершения строительства нового детского сада в Дарницком районе столицы на улице Бориспольской.

Видео он разместил на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба политика.

«Приятная новость для жителей Дарницкого района. К сентябрю мы откроем после реконструкции детсад на 200 мест. Это будет фактически новый садик, потому что его полуразрушенное здание почти 20 лет стояло заброшенным. Теперь это – современное детское учреждение, что в конце лета встретит маленьких воспитанников», – написал мэр.

Он отметил, что строители укрепили и обновили стены фасада, надстроили третий этаж, в подвале оборудовали технические помещения.

«С 11 детских групп две будут инклюзивными, с возможностями для реабилитации малышей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Оборудуем в новом саду медицинский блок, игровые комнаты и спортивные залы, бассейн, комнаты для учебы и отдыха, компьютерный класс, музыкальный зал», – отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, в январе Кличко проверил, как идут работы по полной реконструкции дошкольного учебного заведения в Дарницком районе для детей с особыми потребностями. Мэр обещал, в третьем квартале 2019-го детсад принимать маленьких воспитанников.

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