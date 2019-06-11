Каждая партия, которая наберет 2% голосов на выборах, получит государственное финансирование, — аналитик КИУ

У партий появился дополнительный стимул участвовать в парламентских выборах. Те из них, которые преодолеют барьер в два процента, получат государственное финансирование на год. В общем это полмиллиарда гривень, которые разделят на всех.

Об этом в программе «Комментарии» на телеканале ZIK заявил аналитик комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

«Есть четыре фаворита выборов — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — по жизни», «Европейская солидарность», «Батькивщина». Социологи считают, что они преодолеют пятипроцентный барьер», — говорит Денис Рыбачок.

Аналитик комитета избирателей Украины обращает внимание на те партии, которым совсем не много нужно для того, что преодолеть рубеж в пять процентов

«Несколько политсил на границе, в частности, «Голос», «Сила и честь», «Гражданская позиция» и тому подобное. Однако политическим партиям выгодно идти на выборы», — комментирует Денис Рыбачок.

Аналитик комитета избирателей Украины объясняет, почему теперь партии заинтересованы еще больше участвовать в парламентских гонках.

«Даже, если они наберут только два процента, следующие пять лет будут получать государственное финансирование. Впервые в истории Украины заработает такая практика. Она прописана в законе о политических партиях. Поэтому существует прекрасный финансовый стимул идти на выборы. Нас может ожидать рекордное количество желающих», — отмечает Денис Рыбачок.

Те, кто преодолеют двухпроцентный барьер, имеют право на государственное финансирование в течение года, отмечает аналитик комитета избирателей Украины.

«А это, к слову, в год пол миллиарда гривен, которые делятся между всеми партиями», — добавляет Денис Рыбачок.

Напомним, директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина рассказала, какие партии имеют шанс преодолеть проходной барьер.

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