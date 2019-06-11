Как оценивать назначение Гройсмана? В КСУ отметили коллизию в представлении президента

Президент Владимир Зеленский настаивает на том, что коалиция распалась 29 марта 2016 года – после выхода «Радикальной партии Олега Ляшко». Однако через две недели после этого коалиция внесла кандидатуру премьер-министра Владимира Гройсмана. Поэтому интересно, как юридически оценивать это назначение.

Об этом во время заседания Конституционного суда, которое транслировал телеканал ZIK, заявил судья Сергей Головатый.

Он отметил: по версии Владимира Зеленского, коалиция прекратила свою деятельность 29 марта 2016 года. И непонятно, как тогда, с точки зрения Конституции, юридически оценивать назначение премьер-министром Владимира Гройсмана через две недели после этого.

«13 апреля коалиция внесла президенту кандидатуру премьера, чего требует ч. 8 ст №83. Парламент 14 апреля назначил премьер-министра 257 голосами», – отметил Головатый.

То есть, по его словам, коалиция выполнила главную цель – представление кандидатуры и утверждение премьера и его правительства.

«Если в середине марта коалиция прекратила деятельность, как же парламент мог выполнить требование статьи 83-й?», – подчеркнул судья.

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил: действительно считает, что только фракция Олега Ляшко покинула коалицию, и прекратила свое существование. В материалах дела нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о создании новой коалиции.

«Мы разграничиваем функции коалиции депутатских фракций и парламента. Коалиция должна вносить предложение президенту о назначении премьер-министра, и премьер-министру о назначении министров. Ни одного подтверждения, что коалиция вносила предложения о назначении министров у нас нет. Есть многочисленные выступления Гройсмана, где он сам вносил кандидатуры министров. На наш взгляд, это не соответствует Конституции о том, что главная цель коалиции – формирование состава правительства. То есть, она не выполняла даже своих конституционных полномочий», – рассказал Вениславский.

В то же время он добавил: с точки зрения легитимности правительства, его назначило большинство нардепов, как того требует Конституция.

«Однако, не могу дать ответ на вопрос с точки зрения нарушения процедуры назначений. Ведь в материалах дела не видел ни одного представления от коалиции. Мне сложно сделать вывод, чем руководствовался президент, объявляя о том, что представляет кандидатуры по предложению коалиции», – подчеркнул Федор Вениславский.

Как сообщалось ранее, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский подчеркивал, что выход трех фракций из коалиции стал основанием указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.