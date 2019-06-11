Кабмин изменил формулу цены на газ для населения

Кабинет Министров обнародовал решение об изменении механизма формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимально возможного снижения стоимости ресурса.

Постановление правительства №485 от 5 июня опубликован в «Правительственном курьере».

Правительство обязало НАК «Нафтогаз Украины» при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных для этой цели.

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуемого Министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи «Нафтогазом» газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), действовавшая в газовом месяца, предшествующего месяцу продажи населению.

Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

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