Гордон объяснил, почему решил стать руководителем избирательного штаба партии Смешко

Я решил стать руководителем избирательного штаба Смешко, потому что не хочу, чтобы у него снова украли голоса. Я хочу, чтобы люди верили в него, в его партию и мощно за него проголосовали.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил журналист, руководитель избирательного штаба партии «Сила и честь» Игоря Смешко Дмитрий Гордон.

Отвечая на вопрос зрительницы, Дмитрий Гордон отметил, что он все делал для того, чтобы Игорь Смешко был во втором туре президентских выборов.

«Мне казалось, что лучшая конфигурация для Украины – это Зеленский и Смешко во втором туре. Я никак не хотел видеть там Порошенко. Впрочем, так произошло и это нормально», – говорит Дмитрий Гордон.

Одновременно он отметил, что немало людей не верили в то, что Смешко сможет получить хоть какую-то поддержку избирателей, а социологи прогнозировали ему всего 1,4% поддержки.

«Однако когда официально он получил 6%, а неофициально – 9,5%, мы поняли, что Игоря Смешко обокрали. У него не было даже наблюдателей на участках, не было членов комиссий, не было бордов, ни одного ролика. Вся кампания Смешко стоила миллион 800 тысяч гривень, которые он собирал у избирателей. Ему люди присылали деньги, чтобы его поддержать. Это беспрецедентный для Украины момент», – подчеркнул Гордон.

Журналист добавил, что именно для того, чтобы у Смешко снова не украли голоса, он стал руководителем избирательного штаба его партии.

«Я хочу, чтобы у него не украли ни одного голоса. Я хочу, чтобы люди верили в него, в его партию, политическую силу и мощно за него проголосовали. Я уверен, это ему удастся. Потому что у нас люди не глупые. Они выбирают умом и душой», – резюмировал Дмитрий Гордон.

Напомним, 31 мая на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гордон написал, что он возглавил избирательный штаб партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

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