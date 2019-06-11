Главный разведчик Президента: Бухарєв получил медаль ФСБ и имеет солидное состояние

Назначенный президентом Владимиром Зеленским председатель Службы внешней разведки Владислав Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления «Квартала 95» в своем депутатском округе.

Сообщение про бесплатные концерты сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии «Батькивщина», которую Бухарєв представлял в парламенте, сообщает Украинская правда.

Другие члены семьи чиновника тоже знакомы с «кварталовцами». Жена Бухарєва Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал «95 Квартал».

Кроме того, жену Бухарєва называли «идейным вдохновителем» детского благотворительного спектакля «Тот самый Андерсен», который в 2015 году показали учащиеся той же столичной гимназии вместе с ивент-агенством «кварталовцев» Gagarins brothers event agency. Спектакль показывали в Сумах – именно в этой области родился и баллотировался в Раду Владислав Бухарєв.

Дочь новоназначенного разведчика Юлия – молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлии и Елены публиковали фото с «кварталовцами».

В 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарєв среди своих наград указал почетный знак Службы безопасности Украины медаль ФСБ России «За боевое содружество». Позже мужчина объяснял, что получил ее около 10 лет до того, за «участие в проведении международной операции по предотвращению переброски крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки до Европы».

В своей предвыборной агитации он рассказывал, что после обучения пошел в Службу безопасности и с 1987 года работает в государственном секторе. Его жена декларирует лишь заработную плату со столичной Славянской гимназии в 91 тысячи в год.

При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысячи квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.

Кроме того, в прошлом году Бухарєв сделал дочке–студентке подарок на 15,5 млн грн – вероятно, речь идет о столичную квартиру на 219 квадратных метров, владелицей которой стала девушка.

Юлия Бухарєва с прошлого года также владеет квартирой и паркоместом в киевской области. Эту недвижимость стоимостью в 1,4 миллиона гривен ей подарил гражданин Украины Коротеев Александр Петрович.

Кроме того, как сообщает «Центр противодействия коррупции», Бухарєв в кресле нардепа неоднократно не голосовал за снятие неприкосновенности с одиозных коллег. В частности, за разрешение на арест депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова и Александра Онищенко, за снятие иммунитета с Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Евгения Дейдея и Станислава Березкина, за привлечение к уголовной ответственности с Андрея Лозового.

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