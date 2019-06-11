Глава ПЦУ впервые встретился с предстоятелем поместной православной церкви

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 10 июня прибыл в Константинополь (Стамбул) для того, чтобы поздравить Вселенского Патриарха Варфоломея с днем ангела, который отмечается 11 июня. Митрополита сопровождает архиепископ Черниговский Евстратий и делегация.

Об этом сообщает официальная страница ПЦУ в Facebook.

«В храме монастыря «Живоносный источник» вечером, 10 июня, состоялась вечерня, во время которой молились Вселенский Патриарх Варфоломей, глава Православной церкви Греции архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, иерархи поместных православных церквей. После вечерни митрополит Епифаний произнес короткое приветственное слово Вселенскому Патриарху, а также поздравил блаженнейшего архиепископа Иеронима и подарил ему памятную панагию в честь своей интронизации. После богослужения митрополит Епифаний отслужил литию на могилах усопших Вселенских Патриархов, находящихся в монастыре», – указано в сообщении.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что сегодня глава ПЦУ принял участие в праздничном богослужении по случаю именин Патриарха Варфоломея в патриаршем соборе св. Георгия стамбульского участка Фанар.

«Сегодня на Фанаре особенный день – именины у Вселенского Патриарха Варфоломея! В храме Святого Георгия началась праздничная литургия, участие в ней также принимает митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Многая лета Патриарху!», – написал дипломат в Twitteri.

«Православная Церковь Украины равная среди равных поместных православных церквей! На сегодняшних фото из Стамбула: Его святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Или надо объяснять?», – добавил Андрей Сибига и обнародовал фото с празднований.

Православная Церковь Украины равная среди равных поместных православных церквей!

На сегодняшних фото из Стамбула: Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей, Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II, Митрополит Киевский и всея Украины @Epifaniy. Или надо объяснять? pic.twitter.com/Xb2jiMr8f9 — Oleksandr Гаман (@GamanOleksandr) 10 июня 2019 г.

Сегодня На Фанаре особенный день - именины у Вселенского Патриарха Варфоломея! В храме Св.Георгия началась праздничная литургия-участие в ней также принимает Митрополит Киевский и всея Украины @Epifaniy Многия лета Патриарху! pic.twitter.com/SO3Lks22Og — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 11 июня 2019 г.

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