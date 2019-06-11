Филарет решил «воскресить» УПЦ КП на соборе и будет просить помощи у Зеленского

Почетный патриарх ПЦУ Филарет объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.

Он сказал об этом в ответ на вопрос журналистов перед началом форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!», – сообщает ВВС.

«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не обязателен. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», – отметил владыка Филарет.

Почетный патриарх уточнил, что планирует созвать поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

Также на сегодняшнем форуме участники планируют утвердить обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь – Киевский патриархат от любого посягательства».

«Поместного собора Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы от того постановления на поместном соборе откажемся и он будет для нас не действительным», – сказал Филарет.

По его словам, так он сможет «сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь».

Также почетный патриарх продолжил как и раньше обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.

«Епифаний – слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него, что делать», –считает владыка Филарет.

Он добавил, что «так называемая ПЦУ служит интересам греков».

Напомним, ПЦУ признала недействительными все документы, изданные руководством УПЦ КП после 30 января.

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