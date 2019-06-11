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Новости » Политика 11 июня, 2019, 20:50
ЕСПЧ обязал Россию перевести Бекирова в больницу и оказать ему необходимое лечение

Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу и оказать ему должное лечение.

Об этом написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

«ЕСПЧ согласно правилу 39 обязал власти Российской Федерации немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему надлежащее обследование и лечение», – пишет Чубаров.

Напомним, у крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, критически ухудшилось состояние здоровья. У него проблемы с сердцем, головная боль, проблемы с поджелудочной, онемение ноги, высокое давление, высокий уровень сахара в крови, приступы удушья и кашель с кровью.
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РоссияЕСПЧполитзаключенныеновости Украиныновости политикиЭдем БекировРафат Чубаров
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2019-06-11 21:32 :32