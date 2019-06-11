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Новости » Мир 11 июня, 2019, 14:42
Додон заявил об отмене указа о роспуске парламента Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филиппом в качестве и.о. указа президента о роспуске парламента.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на молдавское издание Newsmaker.

«Я консультировался с фракциями, что указ о роспуске (парламента – ред.) Филиппа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ о его отмене», – рассказал Додон на брифинге после заседания Совета безопасности.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и новым парламентским большинством, легитимность которой Демократическая партия не признает.

Конституционный суд Молдовы, подконтрольный Демократической партии, признал все решения нового созыва парламента нелегитимными, а также принял решение о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября.

Молдова – бывшая советская республика, расположенная в восточных приграничных районах Европы.

8 июня молдавские депутаты на экстренном заседании парламент 61 голосом «за» признали Молдову «захваченным государством». Депутаты в субботу избрали руководство парламента, лидера партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду избрали премьер-министром, но Конституционный суд безотлагательно признал неконституционным избрание, как и еще не принятые парламентом законы и постановления.

В стране начались акции протеста: активисты начали блокаду госучреждений. 9 июня Конституционный суд Молдавии назначил заместителя председателя Демократической партии Молдовы Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента. ЕС признал коалицию и новое правительство Молдовы.
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Игорь Додонновости мираМолдоваВлад Плахотнюк
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2019-06-11 15:14 :25