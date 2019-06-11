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Новости » Общество 11 июня, 2019, 13:30
До конца недели жара не покинет просторы Украины, – прогноз погоды

В Украине во вторник, 11 июня, ожидается жаркая погода с отдельными кратковременными дождями и грозами, в западных областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«11 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек», – говорится в сообщении.

Температура составит 28-33°, в Карпатах 20-25°.

В следующие два дня, 12-13 июня, в Украине осадков не прогнозируется, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

На протяжении 14-15 июня также без осадков, лишь в западных, 15 июня и в северных, центральных и южных областях отдельные кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 15-21°, днем 28-34°.

Также преимущественно без осадков будет и 16-20 июня. Лишь в западных, 17 июня и в северных и центральных областях ожидается кратковременный дождь, гроза.

Температура 16 июня ночью 14-21°, днем 27-34°; 17-20 июня ночью 11-18°; днем 21-28°, на юге и востоке 27-32°.

В Киеве 11 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура в столице 29-31°.

На протяжении 12-13 июня в столице также осадков не ожидается, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура 29-34°.

14 июня в столице ожидается сухая погода, 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

 
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2019-06-11 15:15 :22