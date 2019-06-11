Денисова встретилась в Москве с уполномоченным по правам человека в России Москальковой

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории РФ.

Об этом Денисова написала на своей странице Фейсбук.

«Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, которые содержатся в таких учреждениях Украины.

Я отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех.

Поэтому, мы договорились о формате нашей работы относительно указанных вопросов, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий», написала она.

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