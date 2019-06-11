live
Aнонси
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
12 июня, среда
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
12 июня, среда
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 11 июня, 2019, 22:48
Денисова встретилась в Москве с уполномоченным по правам человека в России Москальковой

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории РФ.

Об этом Денисова написала на своей странице Фейсбук.

«Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, которые содержатся в таких учреждениях Украины.

Я отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех.

Поэтому, мы договорились о формате нашей работы относительно указанных вопросов, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий», написала она.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
переговорыТатьяна Москальковановости Украиныновости политикиЛюдмила Денисова
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-12 00:13 :26