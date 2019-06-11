Денисова требует от РФ информацию о задержанных крымских татар

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием содействовать обеспечению прав задержанных 10 июня крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания.
Об этом она рассказала в Facebook.
Денисова отметила, что на вечер 10 июня были назначены «суды», которые должны были избрать меру пресечения гражданам Украины.
«Уже традиционно, утром, в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины. Сегодня в Симферополе «суды» будут избирать им меру пресечения», – написала она.
Денисова также сообщила, что у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды.
«Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины», – отметила украинский омбудсмен.
Напомним, 10 июня после обысков в домах крымских татар в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны восемь мужчин.