Денисова требует от РФ информацию о задержанных крымских татар

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием содействовать обеспечению прав задержанных 10 июня крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания.

Об этом она рассказала в Facebook.

Денисова отметила, что на вечер 10 июня были назначены «суды», которые должны были избрать меру пресечения гражданам Украины.

«Уже традиционно, утром, в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины. Сегодня в Симферополе «суды» будут избирать им меру пресечения», – написала она.

Денисова также сообщила, что у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды.

«Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины», – отметила украинский омбудсмен.

Напомним, 10 июня после обысков в домах крымских татар в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны восемь мужчин.

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