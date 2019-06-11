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Новости » Мир 11 июня, 2019, 19:54
Британские истребители вновь перехватили российские военные самолеты возле Эстонии

Истребители «Тайфун» Королевских воздушных сил Великобритании 10 июня перехватили два российских военно-транспортные самолеты Ан-24 и Ан-26, которые пролетали в непосредственной близости от эстонского авиапространства.

Об этом сообщает британское Минобороны, передает Укринформ.

«Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, который летел в международном авиапространстве близко к Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас вновь подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, который летел по маршруту первого самолета», – сообщил один из пилотов.

Он добавил, что оба перехвата были проведены в безопасный и профессиональный способ.
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РоссияЭстонияВеликобританияистребителиновости мира
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2019-06-11 21:33 :02