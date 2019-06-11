Более некомпетентный и менее патриотический, — Бала оценил будущий парламент

В будущий парламент, скорее всего, попадет партия «Слуга народа». Ее состав можно назвать сборной солянкой, ведь в нее вошли как патриоты Украины, так и «адепты русского мира». Серьезные шансы попасть под купол ВРУ есть также в новоиспеченной политсилы «Голос» и, так называемой, «партии мэров».

О в программе «Комментарии» на телеканале ZIK заявил директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Теоретически, у партии «Голос» достаточно хорошие перспективы. По моему мнению, их кампания должна быть более эмоциональной. От нее будет зависеть поддержка», — говорит Виталий Бала.

По мажоритарной системе, прежде всего, хотят избраться действующие депутаты, говорит директор агентства моделирования ситуаций.

«Я считаю, что достаточно серьезные возможности есть у «партии мэров». Они будут делать акцент на мажоритарные округа. Безусловно, в партии «Слуга народа», опираясь на социологические данные, есть мощные перспективы. В Украине все возможно, у нас высокий эмоциональный фон. Даже с точки зрения здравого смысла, как вымышленный человек от партии «Слуга народа» может иметь высокий рейтинг?», — отмечает Виталий Бала.

Директор агентства моделирования ситуаций признается, что не видит обновления кадров политических сил, а особенно в партии «Слуга народа».

«Нет никакого обновления. У меня есть скептицизм к партии «Слуга народа». Это на самом деле сборная солянка. В этой партии есть люди, которые перекрасились. Они, условно говоря, в первой п'ятдесятці. За социологией они точно проходят в парламент», — комментирует Виталий Бала.

В партии «Слуга народа» есть и патриоты Украины, и «адепты русского мира», говорит директор агентства моделирования ситуаций.

«Интересно будет посмотреть на будущий парламент. По моему мнению, он будет еще более некомпетентен, чем действующий. В то же время и менее патриотический, по сравнению с нынешней ВРУ. Я лично не получал никаких предложений о вступлении в партии. Считаю, что будущий парламент не долго пробудет», — добавляет Виталий Бала.

Напомним, согласно данным социологов, на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент сейчас имеют шанс попасть пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – По жизни», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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