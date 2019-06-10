Зоны безопасности под эгидой ОБСЕ могут стать основанием для введения миротворцев, –Менендес

Создание под эгидой ОБСЕ пилотных зон безопасности, где на маленьких территориях тестируется и формируется доверие, которые затем распространяются на всю линию фронта, а это, кстати, может быть прекрасным основанием для введения миротворцев, было бы лучшим решением для решения конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил председатель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

Он убежден, что призыв Кучмы в Минске прекращение огня – это не идея о сдаче украинских позиций и не заявление об отступлении. По словам Менендеса, о том, чтобы не стрелять в ответ на провокации, в Украине заявляли неоднократно.

«Мы также забыли об идее, которую ОБСЕ подала еще полтора года назад о создании так называемых «пилотных» зон безопасности. Мне кажется, что идея о создании трех зон, откуда будут отведены все вооруженные силы, очень хорошая. Сегодня военные с обеих сторон не доверят друг другу, они не могут в одностороннем режиме делать такие уступки, потому что это приведет к потере выгодных позиций.

А вот создание под эгидой ОБСЕ таких зон безопасности, где на маленьких территориях тестируется и формируется какое-то доверие, а затем она распространяется на всю линию фронта, а это, кстати, может быть прекрасным основанием для введения миротворцев, было бы лучшим решением»,– считает Энрике Менендес.

Более того, продолжает эксперт, что миротворцы не войдут в «горячую зону» конфликта.

Вместе с тем глава аналитического центра «Институт региональной политики» заявил, что для решения войны на Донбассе нужно применить другие методы.

«Минские соглашения имеют два компонента – политические договоренности и компонент безопасности. Но у нас они часто ставят в неправильной последовательности. То есть считается, что окончание активной фазы боевых действий должно быть предварительным условием для начала политических консультаций.

Но на мой взгляд, лишь тогда, когда будут переходить к политическим разговорам, можно прийти к тому, что создаст у людей с той стороны понимание, что есть лучший путь чем воевать. То есть сначала политические шаги, а потом это станет аргументом для военных, чтобы перестать стрелять»,– акцентировал Энрике Менендес.

Напомним, Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что на следующем заседании это будет обсуждаться.

Также Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

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