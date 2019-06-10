Зеленский внес в Раду законопроект о введении нового рынка электроэнергии

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект президента Владимира Зеленского о введении нового рынка электроэнергии.

Речь идет о законопроекте президента о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» о введении нового рынка электрической энергии №10376.

Пока текст законопроекта отсутствует на сайте.

Ранее ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить внедрение нового рынка электроэнергии. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом «О рынке электрической энергии». Этот закон вводит в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.

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