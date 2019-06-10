Заказчикам – приговоры: Под ГПУ требуют закончить расследование покушения на Екатерину Гандзюк

Около сотни активистов под Генеральной прокуратурой требуют объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.

Как передает Украинская правда, на плакатах участников акции именами вероятных заказчиков убийства:

Андрей Гордеев (председатель Херсонской ОГА – ред.) и Евгений Рыщук (заместитель председателя Херсонской ОГА – ред.).

Также активисты пришли в футболках с надписью: «Кто стоит за убийством Гандзюк?», а на асфальте под ГПУ написали – «Требуем приговоров заказчикам!».

Как пояснил юрист и участник акции Массе Найем, люди требуют, чтобы Генпрокуратура закончила расследование убийства Гандзюк, и на основе доказательств, полученных от исполнителей убийства, объявила подозрения заказчикам.

Активисты скандировали: «Юра, выходи!», «А Юра выйдет?» и «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Здание Генпрокуратуры при этом охраняли правоохранители. Никто из прокуроров к людям пока не выходил.

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