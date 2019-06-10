Из-за загрязнения химикатами водоемы в Винницкой области открыто уголовное дело

По фактам загрязнения водоема в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области и похищения ядохимикатов открыты уголовные производства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, без регистрационных номерных знаков с уничтоженными номерными идентификационными номерами кузова, двигаясь с похищенными химикатами, врезался в дерево. Автомобиль опрокинулся в пруд Нижний пруд, который является притоком реки Рось, потом загорелся.

После локализации установлено, что там находились средства защиты растений в упаковке завода-производителя с соответствующими маркировками, которые были похищены со складов фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с ядохимикатами, определенное количество вещества выгорело и попало в водоем.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил охраны вод). Кроме того, по фактам кражи гербицидов в Козятинском и Липовецкого районах Винницкой области открыты уголовные производства по 3 ч. ч. и 5 ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, 9 июня около 5-ти часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждено канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попал сначала в пруд,а оттуда в реку Рось.

Представителями Госпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории Винницкой и Киевской областей.

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжение в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.

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