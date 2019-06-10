Игрок сборной U-20 Ефим Конопля: Мы понимаем важность матча, который нас ожидает

Защитник юниорской сборной Украины U-20 по футболу Ефим Конопля рассказал о подготовке «сине-желтых» к полуфинальной игре чемпионата мира-2019 против Италии, которая состоится завтра, 11 июня.

– Ефим, в каком режиме команда готовится к матчу с итальянцами?

– У тех, кто играл против Колумбии в четвертьфинале, сейчас минимальные нагрузки, тренировка была с акцентом на восстановление, размялись, побегали. Также для эмоций поиграли в тенисбол. У других ребят была более интенсивная работа, но без больших нагрузок.

– Что скажешь о предстоящих полуфинала Мундиаля?

– Это чемпионат мира, поэтому здесь играют лучшие, и остались сильнейшие команды планеты. Мы понимаем важность полуфинального матча против итальянцев, который нас ожидает, поэтому тщательно готовимся...

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