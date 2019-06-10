ВККС может оставить скандального судью Глуханчука при должности

Высшая квалификационная комиссия судей продолжает допускать к работе судей с сомнительной репутацией. Одним из них может стать Олег Глуханчук, который уже 12 лет возглавляет Одесский окружной административный суд и за это время стал фигурантом многих скандалов.

Об этом сообщают члены Общественного совета добропорядочности, передает 24 канал.

Общественные активисты подчеркивают, что плановая переаттестация судьи Олега Глуханчука должна была состояться еще два месяца назад. Но тогда, накануне переаттестации, журналисты заметили судью на вечеринке вместе с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

«Это прямой конфликт интересов, ведь члены ВККС, которые должны вынести решение о добропорядочности этого судьи, и может ли он дальше занимать свою должность, общаются на вечеринке, и вероятно, обсуждают рабочие вопросы», – отметила член Общественного совета добропорядочности Евгения Моторевская.

После разглашения этой информации переаттестацию судьи по неизвестным причинам перенесли. В Общественном совете добропорядочности считают, что это может свидетельствовать о том, что Глуханчук останется на посту несмотря на негативную репутацию.

Ведь еще два года назад полиция задержала его за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда судья не только отказался проходить тест на содержание алкоголя, а и открыто угрожал полиции. За это его отстранили от деятельности, но уже через полгода Глуханчук снова вернулся к работе.

Впрочем, как отмечают представители Общественного совета добропорядочности, с тех пор судья не рассмотрел ни одного дела, зато заработную плату получал вовремя. Кроме этого у активистов также есть много вопросов относительно имущества Олега Глуханчука.

«Олег Глуханчук имеет два роскошных больших дома на берегу моря, но если проанализировать его декларацию, то мы не увидим доходов, которые могли бы объяснить такие расходы. Есть уголовное производство, в рамках которого установлено, что стоимость одного из домов составляет около 7 миллионов гривен», – отметила член Общественного совета добродетели Галина Чижик.

Как стало известно, переаттестация Олега Глуханчука запланирована уже на 11 июня. Активисты констатируют, что в случае продолжения деятельности такого одиозного судьи, не понятно на что тратились миллионы гривен из бюджета на судебную реформу.

Как сообщалось, в Высшую квалификационную комиссию судей для сдачи экзамена повторно не появились 27 из 30 назначенных на квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева.

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