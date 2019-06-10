live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
11 июня, вторник
О.Сотник, А.Чийгоз, І.Верещук, Г.Мамка у ток-шоу неДЕБАТИ, 11.06.19 о 21:35
О.Сотник, А.Чийгоз, І.Верещук, Г.Мамка у ток-шоу неДЕБАТИ, 11.06.19 о 21:35
11 июня, вторник
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
11 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 10 июня, 2019, 20:30
В Варшаве аэропорт останавливал работу – падал учебный самолет

В Варшаве работу аэропорта Модлин приостанавливали из-за падения небольшого учебного самолета.

Об этом сообщает Wyborcza, передает Новое Время.

Происшествие случилось в понедельник, 10 июня около 14.30.

В полиции заявили, что у небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра с правой стороны. Пилот попытался уйти на второй круг и зацепился крылом о взлетно-посадочную полосу.

Учебный самолет типа Diamond Katana был уничтожен, но инструктор и его ученик не понесли «видимых повреждений». Несмотря на это, они были госпитализированы.

На месте происшествия работали полиция и службы аэропорта в Модлини.

В результате четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Шопена: из Аммана, Корфу, Лондона (Станстед) и Неаполя.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Польшаавиановости мираВаршава
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-10 21:11 :39