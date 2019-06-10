В Украине испытают технологию переписи населения с помощью смартфонов

Вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что в правительстве собираются протестировать технологию переписи населения через гаджеты – смартфоны или планшеты – в декабре текущего года.

Об этом он написал в личном блоге на LIGA.Бизнес.

«Как альтернативу бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные во время передачи на центральный сервер», – пояснил господин Кубив.

По его словам, тем, кто не пожелает или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы из анкеты, которая будет в наличии у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.

«Эти данные защищены и будут попадать на центральный сервер Госстата. В сумме они дадут нам понимание социологии и демографии региона, фактического количества жителей и другую информацию без ее персонализации», – отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что после анализа эффективности такого способа можно будет не только провести перепись населения в 2020 году, но еще и перейти к следующему этапу – цифровизации других подобных мероприятий. Например, проводить важные соцопросы с помощью смартфонов.

«Главное, что мы уже начали этот процесс», – уточнил Кубив.

Напомним, в декабре состоится пробная перепись населения – подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.