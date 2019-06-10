В собственность государства возвращен остров на Киевщине стоимостью 433 млн грн

Прокуратура вернула государству остров на реке Козинка оценочной стоимостью около 433 миллионов гривен и площадью 32 га на территории Украинского городского совета Обуховского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что распоряжением Обуховской районной государственной администрации в 2008 году переданы в частную собственность 16 гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства земель на реке Козинка и водная поверхность в административных границах Украинского городского совета Обуховского района.

Согласно закона, к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли водного фонда.

С целью восстановления положения, которое существовало до нарушения права собственности на землю и водные ресурсы, прокуратурой Киевской области, Обуховского районного суда предъявлен иск о признании недействительными распоряжения, государственных актов на право собственности и истребование в пользу государства 32 га земель водного фонда.

Учитывая достаточность собранных доказательств и обоснованности заявленных исковых требований, суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры о противоправности выбытия спорных земель из государственной собственности и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым иск удовлетворен и истребовано землю в пользу государства.

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