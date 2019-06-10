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Новости » Политика 10 июня, 2019, 22:58
В СБУ ждут лингвистическую экспертизу по делу поездок Мдведчука и Бойко в Москву

В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УКУ, во время расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы, которая опубликована на официальной странице в Фейсбук.

В частности, сейчас продолжается, назначенная постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Заметим, что согласно ч.6 ст. 244 УПК следственный судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которому необходимо поручил проведение экспертизы.

Материалы по визиту вышеуказанных лиц в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства.

Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ, - отмечают в ведомстве.

 
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Виктор МедведчукЮрий Бойконовости Украиныновости политикиСБУ
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