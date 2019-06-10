В ООС опять без «тишины»: боевики стреляли 26 раз

На протяжении прошлых суток, 9 июня, боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Штаб ООС.

Так, восемь раз они применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В районе «Восток» боевики обстреляли Водяное, Талаковку, Павлополь, Гнутово, Верхнеторецкое, Пески, Авдеевка, Березовое, Невельское.

В районе «Север» были обстрелы возле Новоалександровки, Зайцевого, Новолуганского.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов был ранены и уничтожена одна единица военной техники.

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