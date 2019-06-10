В Нью-Йорке вертолет упал на крышу небоскреба: есть погибший, на крыше – пожар

В Нью-Йорке вертолет упал на крышу небоскреба в центре Манхэттена: пилот погиб, на крыше здания возник пожар.

Об этом сообщает The New York Times, передает Главком.

Инцидент произошел на пересечении Седьмой авеню и 51 улицы.

На борту летательного аппарата был только пилот. По данным местных властей, он погиб.

На место происшествия приехали более 100 пожарных.

787 7th ave, #midtown NYC. We're 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10 июня 2019 г.

#Breaking: Just in - Reports of a helicopter has crashed into a building in mid-town #Manhattan, New York Fire Department has responded and went out. - Developing... video Credit: @PlantBasedPapii pic.twitter.com/WRsJlwDVuz — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 10 июня 2019 г.

По словам очевидцев, авария произошла в результате жесткой посадки.

Напомним, ранее во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, упавшего возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения на Ровенщине военный вертолет Ми-8 загорелся.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.

Сейчас у правоохранителей есть несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.

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