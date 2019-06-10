В Москве признают новое правительство Молдовы, - МИД РФ

Министерство иностранных дел России обнародовало официальное заявление, в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.

Об этом сообщает Европейская правда.

«В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства», – говорится в обнародованном в понедельник заявлении российского министерства иностранных дел.

Новые органы власти в Молдавии в МИД РФ называют «демократически избранными» и выражают надежду на сотрудничество с «восстановление взаимовыгодных российско-молдавских связей».

Также отмечается, что «единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдове» в РФ считают диалог всех ответственных политических сил.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает.

Парламентское большинство в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ПОЛЕЗНЫХ избрала руководство парламента и назначил правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду.

Предыдущая власть считает все субботние решение парламента нелегитимными. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

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