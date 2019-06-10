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Новости » Спорт 10 июня, 2019, 23:41
В Голландии сегодня стартовал чемпионат мира-2019 по стрельбе из лука

Сегодня, 10 июня, в голландском городе Гертогенбос стартовал чемпионат мира 2019 года по стрельбе из лука. На мировом форуме лучших робингудов планеты будут соревноваться и представители Украины, которые традиционно входят в лоно претендентов на награды.

Соревнования чемпионата мира в голландском Гертогенбосе стартуют сегодня, а последние комплекты наград будут разыграны в воскресенье, 16-июня, сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

Отметим, что нынешний мировой форум лучших робингудов планеты в Стране тюльпанов особый – на кону, кроме наград главного соревнования 2019 года, также будут стоять и первые путевки на ХХХИИ летнюю Олимпиаду-2020, что за год состоится в столице Японии Токио.

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Состав сборной Украины на чемпионат мира-2019 по стрельбе из лука:

классический лукВероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова (женщины); Юрий Гавелко, Алексей Гунбин, Виктор Рубан (мужчины);

блочный лук – Роман Виноградов, Роман Говьядовський (мужчины), Ксения Шкляр (женщины).

 
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