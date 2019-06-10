В Гаагском суде начались слушания по делу Украина против России

В постоянной палате третейского суда в Гааге сегодня, 10 июня, начинаются слушания относительно предварительных возражений России в деле по иску Украины о нарушении РФ права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Слушания продлятся до 14 июня.

Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня, в первый день слушаний, в 10 час. утра по местному времени, будет выступать Россия. Завтра в 10:00 будет выступать Украина. Слушания продлятся до вечера. Вживую будут транслировать только первые 30 минут заседания.

Второй раунд начинается 13 июня. В этот день будет выступать Россия. На следующий день – 14 июня – Украина.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится в том же здании Дворца мира что и Международный суд ООН.

Напомним, 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.

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