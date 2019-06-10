В Администрации Президента пока думают, признавать ли новое правительство Молдовы

Администрация Президента Украины. Фото: radiosvoboda.org

В Администрации Президента Украины готовят заявление по ситуации в Молдове: его сделают после дипломатических консультаций с международными партнерами.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Общественное.

«Сейчас продолжаются дипломатические консультации, чтобы понять наши дальнейшие шаги... Думаю, в ближайшее время у нас будет заявление, однако мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры с международными партнерами и особенно с Евросоюзом», – сказала она.

Напомним, 10 июня в Министерстве иностранных дел прокомментировали политический кризис в Молдове и выразили беспокойство относительно возможности российского сценария федерализации страны.

Страны НАТО также выразили обеспокоенность политическим кризисом в Молдове и призвали стороны к урегулированию ситуации мирным способом.

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