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Новости » Политика 10 июня, 2019, 20:14
В Администрации Президента пока думают, признавать ли новое правительство Молдовы
Администрация Президента Украины. Фото: radiosvoboda.org
Администрация Президента Украины. Фото: radiosvoboda.org

В Администрации Президента Украины готовят заявление по ситуации в Молдове: его сделают после дипломатических консультаций с международными партнерами.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Общественное.

«Сейчас продолжаются дипломатические консультации, чтобы понять наши дальнейшие шаги... Думаю, в ближайшее время у нас будет заявление, однако мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры с международными партнерами и особенно с Евросоюзом», – сказала она.

Напомним, 10 июня в Министерстве иностранных дел прокомментировали политический кризис в Молдове и выразили беспокойство относительно возможности российского сценария федерализации страны.

Страны НАТО также выразили обеспокоенность политическим кризисом в Молдове и призвали стороны к урегулированию ситуации мирным способом.

Читайте также: Кризис в Молдове: почему Украине следует более решительно приобщаться к его урегулированию

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2019-06-10 21:11 :44