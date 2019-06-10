Украинцам начали начислять штрафы за коммунальные долги

С сегодняшнего дня, 10 июня, в Украине фактически начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Об этом рассказали в эфире «Завтрака с 1+1», пишет Gazeta.ua.

Как отмечается, это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

1 мая 2019-го вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах. Согласно им, за несвоевременную оплату коммунальных услуг украинцам будут начислять пеню. За долг в 1000 грн ежесуточно будут добавляться 10 коп. штрафа.

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