Украина против России: Суд обнародовал позиции сторон относительно юрисдикции в деле по морскому праву

10 июня 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликована позиция Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала в деле в отношении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Текст обнародовала пресс-служба МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что 22 мая 2018 года РФ подала свои возражения относительно наличия у Арбитражного трибунала юрисдикции рассматривать дело, инициированное Украиной Конвенции ООН по морскому праву. Согласно Процедурным приказом трибунала от 27 сентября 2018 года, 27 ноября 2018 года Украина подала свои письменные объяснения и требования. 28 января 2019 года Россией подала ответ. 28 марта 2019 года Украина подала свои возражения.

Так, в приведенном МИД тексте указано, что «Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции в отношении иска Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным в отношении сухопутной территории Крыма». Украина, в свою очередь, настаивает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году общепризнанным, в том числе и Россией, является то, что Крым является частью Украины, добавили в МИД.

«В этом арбитраже Украина просит трибунал растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морской поведения России. Спор касается толкования и применения UNCLOS, серьезных нарушений Конвенции Россией, цель Украины в этом арбитраже получить возмещение за эту серьезную морскую ущерб», – отметили в ведомстве.

«По мнению Российской Федерации, трибунал не имеет юрисдикции в отношении требований к деятельности в Азовском море и Керченском проливе...», – добавили в МИД, отметив, что позиция Украины заключается в том, что UNCLOS применяется до Азовского моря и Керченского пролива.

Также сообщается, что, в частности, Россия считает, что требования Украины по этому делу касаются военной деятельности, которая исключена из-под юрисдикции трибунала. «Однако, этот спор не касается военной деятельности», – сообщили в МИД.

«Кроме того, нарушение Россией UNCLOS состоялись «в период после» вторжения России на Крымский полуостров. К тому же, вторжение России на полуостров не является предметом каких-либо требований Украины, а потому это не является тем, чего «касается» этот спор», – добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Указано также и то, что Россия пытается разделить спор. «Попытка России поделить этот спор не соответствует Конвенции, а также заявлениям обеих сторон согласно статье 287... Попытки России избежать целостного решения этого спора в порядке, установленном частью XV UNCLOS, то есть за нынешнее производство по Приложению VII, должны быть отклонены», – отметили в МИД.

Напомним, в постоянной палате третейского суда в Гааге сегодня, 10 июня, начинаются слушания относительно предварительных возражений России в деле по иску Украины о нарушении РФ права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Слушания продлятся до 14 июня.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.