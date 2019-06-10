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Новости » Экономика 10 июня, 2019, 19:40
Украина не будет сжигать резервы, чтобы рассчитаться за долги, – Гройсман

Украина добросовестно выполняет свои финансовые обязательства, несмотря на то, что долг – это тяжкое бремя для страны.

Об этом в эфире телеканала «Вита» (Винница) сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«За первое полугодие мы выполнили все обязательства, которые были перед Украиной. Общий объем выплат, которые надо осуществить в этом году – около 417 млрд грн. Представьте, что мы могли бы сделать за эти средства! Но кризиса (неплатежей – ред.) допустить не можем. Мы выполняем те обязательства, которые мы на себя принимали», – заявил Гройсман.

По его словам, у финансовой системы Украины есть запас прочности.

«Мы имеем 20 млрд долл. зотоловалютних резервов. Ситуация стабильная. Но «палить» резервы – это исключено», – подчеркнул Гройсман.

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Владимир ГройсманУкраинадолгновости Украиныновости экономики
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2019-06-10 21:12 :48