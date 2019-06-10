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Новости » События 10 июня, 2019, 14:40
«Угроз нет», – Гройсман о загрязнении реки Рось

По словам украинского премьер-министр Владимира Гройсмана, угроз вследствие попадания химикатов в реку Рось нет, ситуация под контролем.

Об этом он написал в Twitter.

 

«Ситуация на реке Рось. Все службы, в первую очередь ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации, угроз нет. Но надо придерживаться инструкций специальных служб. Через час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию», – написал Гройсман.

Позже Гройсман сообщил, что городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

«Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, которые осуществляют водоснабжение с реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме», – написал Гройсман.

Напомним: В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области автомобиль с инсектицидами перевернулся в приток реки Рось, в результате чего может быть загрязнена река.

Как сообщалось: В связи с загрязнением Роси водоснабжения на Киевщине прекратят с ночи на понедельник. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белоцерковского района Киевской области приняла решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня.

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экологияВладимир ГройсманВинницкая областьУкраинановости Украины
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2019-06-10 16:56 :38