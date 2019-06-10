Тимошенко готова формировать коалицию с партией Зеленского

Партия «Батькивщина» готова к вступлению в коалицию с партией «Слуга народа» в следующем парламенте.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на съезде ВО « Батькивщина» в понедельник в Киеве, пишет Украинская правда.

«Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить «Новый курс», – заявила Тимошенко.

«И не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее «Коалицией действий». У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней», – добавила она.

По ее словам, команда «Батькивщины» может объединиться в коалицию с партией «Слуга народа» и другими новыми демократическими силами и уже за сто дней показать результат своей работы.

В частности, среди приоритетных задач она назвала снижение тарифов, налаживание экономики, рост пенсий и прочее.

«За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной. Примем закон о страховой медицине и прекратим то, что у нас называли медицинской реформой», – сказала Тимошенко.

Политик добавила, что выборы президента дали украинцам «новый, красивый шанс», и именно поэтому, чтобы он не был потерян, «Батькивщина» и другие партии должны объединиться и уже за сто дней «вернуть Украину из аренды людям».

Она отметила, что объединенная команда должна вернуть всех пленников Кремля, провести переговоры о мире на Донбассе, без капитуляции и торговли Крымом, а также сделать людей счастливым.

Вместе с Тимошенко на выборы идут Сергей Тарута и Валентин Наливайченко.

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