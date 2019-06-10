Соболев назвал вторую пятерку «Батькивщины» на выборах в Раду

Во второй пятерке «Батькивщины» во время выборов в Раду будут представлены люди с хорошим опытом работы в парламенте. В Частности, Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Кириленко, Андрей Кожемякин.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, четвертый номер в списке «Батькивщины» Сергей Соболев.

Он выразил убеждение, что сегодня в обществе, кроме запроса на новые идеи, новые программы, до сих пор сохраняется и запрос на объединение.

«Сегодня представители трех политических сил – «Батькивщины», «Основы» и «Справедливости» – вместе идут на выборы. Кроме того, первыми номерами такого объединения будут те, кто были кандидатами в президенты – Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко и Сергей Тарута», – подчеркнул политик.

По его мнению, такой союз – прекрасный пример того, как политические силы могут договариваться и объединяться. Более того, он отметил, что их всех объединяют две ключевые вещи.

«Среди вопросов, которые нас объединяют экономические приоритеты и безопасность стратегия. В этом плане Сергея Тарута – достаточно опытный управленец, человек, который прошел хорошую школу в самых тяжелых условиях. Так же и Наливайченко прошел хорошую школу дипломатии», – убеждает Сергей Соболев.

Он также отметил, что партия «Батькивщина» уже определила всех 225 кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться от партии.

«Вторая пятерка – это совсем другой концепт. Это люди, которые имеют хороший опыт работы в парламенте. Среди них есть юристы, экономисты. Туда входят Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Кириленко, Андрей Кожемякин», – перечислил депутат.

Он также пообещал, что дальше в списке партии можно будет увидеть совершенно новые лица, которые даже не связанные с процессом объединения.

«Это будет третья пятерка. Далее вы увидите тех руководителей наших областных организаций, которые дали наилучший результат. Например, как мы могли забыть тех, где мы получили первое место во время первого тура президентских выборов (Ивано-Франковская область – ZIK)?», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, «Батькивщина» представила первую пятерку своего избирательного списка. Туда вошли: Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Елена Кондратюк.

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